Минувшей ночью ПВО сбили 19 украинских беспилотников над территорией России

Фото: iStock/rancho_runner
Минувшей ночью над территорией России было сбито и перехвачено 19 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.
Читайте также:
ВСУ осуществили неудачную попытку атаки Белгорода
Украинский дрон ударил по автобусу с людьми в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом, есть тяжело раненые
Элина Позднякова