ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом, есть тяжело раненые

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Украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. У местного жителя произошла травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В настоящее время его доставляют в Шебекинскую центральную районную больницу.
У остальных пострадавших наблюдаются осколочные ранения нижних конечностей.
Кроме того, от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы. Также пострадал один легковой автомобиль.
На месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.
В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших и степени разрушений объектов инфраструктуры.
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У остальных пострадавших наблюдаются осколочные ранения нижних конечностей.
На месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.
В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших и степени разрушений объектов инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова