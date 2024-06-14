Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

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Минувшей ночью над территориями РФ противовоздушная оборона сбила 87 украинских беспилотников, 70 из них — в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было сбито или перехвачено в Ростовской области, по шесть дронов ВСУ уничтожено в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях. Также один БПЛА ВСУ был ликвидирован в Крыму.
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Элина Позднякова