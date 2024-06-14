Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

В тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО содержатся тысячи военнопленных ВСУ. Обычно их обмен непубличный, а с начала взятия Авдеевки практически сошел на нет. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила своему коллеге на Украине Дмитрию Лубинцу список из пяти сотен военнопленных, которых российская сторона готова вернуть.