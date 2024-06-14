Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области

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Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Гусев предоставил уточнённые данные, из которых следует, что в ночь на 14 июня около 3:00 ПВО в Лискинском районе сбила шесть украинских БПЛА самолетного типа.
Он уточнил, что возгорания на объекте в результате вражеской атаки не произошло. Также, по его словам, нет пострадавших и разрушений.
Ранее Гусов сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе и повредили резервуары с топливом.
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«Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что возгорания на объекте в результате вражеской атаки не произошло. Также, по его словам, нет пострадавших и разрушений.
Ранее Гусов сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе и повредили резервуары с топливом.
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Элина Позднякова