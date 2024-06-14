ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области и повредили резервуары с топливом. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале
«Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он.Атака была осуществлена со сверхмалой высоты, заявил Гусев. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Сейчас объект осматривают для выявления всевозможных повреждений.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массовая атака БПЛА была отражена в регионе силами ПВО.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак