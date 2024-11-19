Минувшей ночью сбиты 12 БПЛА ВСУ в Ростовской и Белгородской областях

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Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 12 украинских беспилотников в Ростовской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Всего перехвачено и уничтожено 12 вражеских дронов. 11 из них ликвидировано в Ростовской области и один – в Белгородской.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 19 ноября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над регионом.
По его словам, дроны были сбиты в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Слюсарь подчеркнул, что работа ПВО позволила предотвратить возможные последствия атак.
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Элина Позднякова