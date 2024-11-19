В Ростовской области ПВО РФ сбили БПЛА, пострадавший в больнице

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В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора, передает ТАСС.
В результате атаки пострадал водитель грузовика. Это произошло из-за падения другого беспилотника в Белокалитвинском районе. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, ему оперативно оказывают медицинскую помощь.
Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях читайте в материале «Радио 1».
Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.
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Подробности о состоянии пострадавшего пока не известны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с использованием беспилотников. В Курской области ВСУ попытались совершить вылазку, но были отброшены ВС РФ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения СВО на различных направлениях читайте в материале «Радио 1».
Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.
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Мария Моисеева