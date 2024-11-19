В трёх областях РФ объявили ракетную опасность

Фото: iStock/aapsky
На территории Курской, Брянской и Орловской областей объявлена угроза ракетной опасности.
Глава Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале призвал жителей укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Находящимся на улице рекомендуется зайти в ближайшее здание или укрытие.
В Брянской области также включена система оповещения, дан сигнал ракетной опасности. МЧС региона напоминает о необходимости избегать окон и направляться в укрытия или безопасные места.
Читайте также:
Украина заявила, что увеличила производство дальнобойных ракет
Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России
«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ
В Брянской области также включена система оповещения, дан сигнал ракетной опасности. МЧС региона напоминает о необходимости избегать окон и направляться в укрытия или безопасные места.
«Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.Аналогичные рекомендации дали и в Орловской области: укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в убежища.
Читайте также:
Украина заявила, что увеличила производство дальнобойных ракет
Боррель удивился позднему решению США на удары американскими ракетами по России
«Ответ будет»: Володин прокомментировал разрешение Украине наносить удары вглубь РФ
Мария Моисеева