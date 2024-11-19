В Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ

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Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинского дрона. Он сказал об этом в Telegram-канале.
Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.
Губернатор уточнил, что это трагическое событие стало очередным подтверждением опасности, которой подвергаются жители приграничных районов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.
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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что это трагическое событие стало очередным подтверждением опасности, которой подвергаются жители приграничных районов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева