Минувшей ночью сбиты 23 украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника в Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 12 вражеских дронов было ликвидировано в Брянской области, девять — в Калужской, и два – в Курской.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в регионе ликвидировано шесть украинских БПЛА на окраине Калуги и еще один в Дзержинском районе.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации за ночь 11 дронов.
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Элина Позднякова