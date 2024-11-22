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Военные рассказали про высокую эффективность дрона «Черника-2» на фронте

Военные высоко оценили эффективность российских БПЛА «Черника-2» ​в зоне СВО
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники «Черника-2», используемые на донецком участке фронта, получили высокую оценку военнослужащих роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки.
Как рассказал командир расчета с позывным «Акаб» в интервью РИА Новости, эти дроны способны поражать цели на расстоянии до 100 километров.

«Черника-2» поступает в подразделения по 200 единиц в месяц. Беспилотник успешно справляется с уничтожением техники, зданий, блиндажей и живой силы противника.



«Дальность полета «птицы» (БПЛА) зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал - можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника - до всего долетает», — сообщил «Акаб».
Сборка дронов осуществляется непосредственно в зоне спецоперации, где устанавливаются программное обеспечение, заряд и проводится предварительная проверка. После доработки мощность мотора увеличена, что позволяет нести до 3,5 килограммов боекомплекта вместо стандартных 2,5 килограммов.

Батарея дрона обеспечивает полет до двух часов без боекомплекта и до полутора часов с боевой нагрузкой. Основное назначение «Черники-2» — поражение ключевых целей противника на больших расстояниях.


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#всу
Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России
Reuters: Байден дал разрешение на удары по РФ из-за победы Трампа
22 ноября 2024, 02:47

Фото: iStock/ donfiore

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России связано с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает агентство Reuters. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что скепсис Трампа в отношении поддержки Киева усилил давление на администрацию Байдена.
Один из собеседников агентства отметил, что такое решение может сделать часть политики Байдена в отношении Украины защищенной от влияния Трампа. Это позволяет укрепить позицию администрации на фоне изменяющихся политических условий в США.

Ранее главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения.

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На Западе высказались, что пуск «Орешника» — это сигнал
AP: пуском «Орешника» Россия подала сигнал для Запада, а не Украины
22 ноября 2024, 02:27

Фото: iStock/nevenmn

Россия подала сигнал Западу запуском новой ракеты «Орешник», заявил директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл. Его слова цитирует Associated Press.
Сэвилл отметил, что этот пуск следует рассматривать не как обращение к Украине, а как предупреждение Западу.

«Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?», — спросил он.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения, отметив, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Помимо этого «Радио 1» сообщало о заявлении президента Владимира Зеленского, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие против РФ.

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#россия
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#великобритания
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Россиянам сообщили, сколько военной техники восстановлено с момента начала СВО
Минобороны РФ: восстановлено более 50 тыс. единиц бронетехники за время СВО
22 ноября 2024, 02:08

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Минобороны РФ сообщило, что с начала специальной военной операции (СВО) поставки автобронетанкового вооружения и техники для армии увеличились почти в семь раз, передает ТАСС. Главный приоритет Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) — учет боевого опыта СВО при разработке новых и модернизации существующих образцов техники.
За время СВО восстановлено более 50 тысяч единиц боевой техники.

Ремонт выполняют войсковые подразделения, выездные бригады и предприятия промышленности. Процесс ремонта занимает не более полутора суток с момента прибытия поврежденной техники до ее возвращения в строй.

Кроме того, специалисты ГАБТУ изучают захваченную технику противника, включая ее тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. Эти трофеи направляются в научно-исследовательские институты для анализа и совершенствования отечественных разработок.

Ведомство отметило, что офицеры управления круглосуточно работают над созданием перспективных образцов бронетанковой техники, которые определят облик Вооруженных Сил РФ в ближайшие годы.

С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.

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Президент Украины признал, что удары дальнобойным оружием по РФ не новы для ВСУ
Зеленский: Украина давно использует дальнобойные ракеты для ударов по России
22 ноября 2024, 01:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже не впервые применяет дальнобойное оружие, комментируя недавние атаки по Брянской и Курской областям.
В своем Telegram-канале он отметил, что использование таких ракет не является новым шагом для ВСУ, однако не уточнил, относится ли он к этому ряду удары по Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, косвенно признавая их частью России.

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем обращении сообщил, что 19 ноября Украина нанесла удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК в Днепропетровске, успешно испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник» и поразила цель баллистической гиперзвуковой ракетой.

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Отсутствие реакции Запада на удар РФ «Орешником» возмутило Зеленского
22 ноября 2024, 01:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием жесткой реакции западных стран на действия России. В своем Telegram-канале он заявил, что «мир должен реагировать» на российские удары по Украине, подчеркнув, что без четкой и жесткой реакции Москва чувствует себя безнаказанной.
Зеленский ранее получил разрешение от западных стран на удары их оружием вглубь России, однако действия Москвы заставили его вновь обратиться к партнерам с упреками.

В свою очередь в четверг вечером президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на использование ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

Удар был частью успешных испытаний новейшей российской ракетной системы «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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ПВО пресекла атаку 5 беспилотников в Брянской области
Губернатор Богомаз: силы ПВО РФ сбили в Брянской области пять БПЛА ВСУ
22 ноября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Diy13

В Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что попытка террористической атаки киевского режима была пресечена, пострадавших и разрушений на месте инцидента нет.

Губернатор уточнил, что беспилотники были вовремя обнаружены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника.

Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. В сеты были выложены кадры.

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#александр богомаз
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Россия пообещала предупреждать мирных граждан перед ударами «Орешником»
Путин: в случае применения «Орешника» Москва заранее предупредит мирных граждан
21 ноября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Россия будет заранее предупреждать мирных жителей об ударах гиперзвуковыми системами, такими как «Орешник», по территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
По словам президента, информация о предстоящих ударах будет доступна не только гражданам Украины, но и иностранцам из дружественных стран, находящимся в опасных зонах. Он подчеркнул, что эти предупреждения будут публичными и открытыми.

Путин отметил, что публикация подобных данных не ставит под угрозу эффективность гиперзвуковых ракет, поскольку вражеские системы ПВО все равно не способны их перехватить.

Россия, таким образом, стремится минимизировать риски для гражданского населения, выбирая цели для поражения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения.

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В Белом доме отреагировали на пуск российской ракеты «Орешник»
Белый дом: «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США
21 ноября 2024, 23:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, выступая на брифинге перед журналистами, что запуск Россией ракеты средней дальности «Орешник» не повлияет на политику США в отношении Украины. По ее словам, Вашингтон не намерен сдерживаться и продолжит поддержку Киева.
В четверг президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании «Орешника». Ракета поразила промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Этот объект был важным центром еще со времен СССР.

Жан-Пьер отметила, что США заранее уведомили Украину и своих союзников о запуске, чтобы те могли подготовиться. Она добавила, что администрация США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие и располагает соответствующими данными.

Кроме того, США продолжат поставлять оружие Украине и ускорять его доставку. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон останется приверженным своей стратегии поддержки Киева, несмотря на действия Москвы.

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#сша
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#владимир путин
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Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»
21 ноября 2024, 22:51

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада своими действиями подводят мир к новому «ракетному кризису», проинформировало ТАСС.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выразил мнение, что из-за действий Запада мир может настигнуть «ракетный кризис». Политический деятель добавил, что Соединённые Штаты Америки обнулили международные договорённости и подвели Европу, как и весь остальной мир, к очень опасной черте.

Ранее Белый дом заявил, что он не будет менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения России такого рода. В США также сообщили, что в связи с ракетным ударом "Орешника" по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, Вашингтон проводили консультации с Киевом и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.

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#сша
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