Военные рассказали про высокую эффективность дрона «Черника-2» на фронте

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Российские беспилотники «Черника-2», используемые на донецком участке фронта, получили высокую оценку военнослужащих роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки.
Как рассказал командир расчета с позывным «Акаб» в интервью РИА Новости, эти дроны способны поражать цели на расстоянии до 100 километров.
«Черника-2» поступает в подразделения по 200 единиц в месяц. Беспилотник успешно справляется с уничтожением техники, зданий, блиндажей и живой силы противника.
Батарея дрона обеспечивает полет до двух часов без боекомплекта и до полутора часов с боевой нагрузкой. Основное назначение «Черники-2» — поражение ключевых целей противника на больших расстояниях.
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«Черника-2» поступает в подразделения по 200 единиц в месяц. Беспилотник успешно справляется с уничтожением техники, зданий, блиндажей и живой силы противника.
«Дальность полета «птицы» (БПЛА) зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал - можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника - до всего долетает», — сообщил «Акаб».Сборка дронов осуществляется непосредственно в зоне спецоперации, где устанавливаются программное обеспечение, заряд и проводится предварительная проверка. После доработки мощность мотора увеличена, что позволяет нести до 3,5 килограммов боекомплекта вместо стандартных 2,5 килограммов.
Батарея дрона обеспечивает полет до двух часов без боекомплекта и до полутора часов с боевой нагрузкой. Основное назначение «Черники-2» — поражение ключевых целей противника на больших расстояниях.
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Мария Моисеева