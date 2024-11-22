Отсутствие реакции Запада на удар РФ «Орешником» возмутило Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием жесткой реакции западных стран на действия России. В своем Telegram-канале он заявил, что «мир должен реагировать» на российские удары по Украине, подчеркнув, что без четкой и жесткой реакции Москва чувствует себя безнаказанной.
Зеленский ранее получил разрешение от западных стран на удары их оружием вглубь России, однако действия Москвы заставили его вновь обратиться к партнерам с упреками.
В свою очередь в четверг вечером президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на использование ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.
Удар был частью успешных испытаний новейшей российской ракетной системы «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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В свою очередь в четверг вечером президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на использование ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.
Удар был частью успешных испытаний новейшей российской ракетной системы «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Мария Моисеева