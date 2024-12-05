Минувшей ночью силы ПВО сбили 16 украинских дронов на территории РФ

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Всего уничтожено 16 вражеских дронов. 14 из них в Брянской области и по одному — в Курской и Белгородской.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в ночь на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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Элина Позднякова