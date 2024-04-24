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Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали четыре российских региона

МО РФ: Восемь украинских БПЛА уничтожили в четырёх регионах России
24 апреля 2024, 07:49
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в небе над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО сбили или перехватили три вражеских беспилотника в Курской области, ещё по два – в Белгородской и Воронежской областях. При этом один украинский дрон ликвидировали в Смоленской области.



Минувшей ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что на объектах топливно-энергетических комплексов региона в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание.

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#пво
«Техника НАТО уже в Москве»: Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — видео
Рогов: Трофейную западную бронетехнику пригнали в Москву
24 апреля 2024, 07:41

Фото: iStock/photovova

В Москву привезли трофейную западную бронетехнику из зоны спецоперации. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — американские БМП "Брэдли" и M113, а также немецкую БМП "Мардер". Также идут работы над восстановлением трофейного "Леопарда" на ремонтных мощностях ЦВО», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Когда работы будут завершены, то танк сразу же покажут, отметил Рогов.

Он также выразил уверенность, что на выставке трофеев будет всё больше экспонатов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот».

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Четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине
МИД Бразилии сообщил о гибели или пропаже без вести на Украине четырех наёмников
24 апреля 2024, 04:36

Фото: istock / breakermaximus

МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, которые отправились воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель министерства, передает РИА Новости.
«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — заявил собеседник агентства.
Бразильское правительство точно не знает, сколько их граждан пожелали воевать на Украине, но отмечает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.

Принимать решение о репатриации останков погибших бразильцев будут их родственники. Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы.

По данным в местных СМИ, все добровольцы провели меньше трёх месяцев на фронте.

После начала специальной военной операции на Украине туда отправилось множество наёмников. Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении наёмников и фиксировало их присутствие в зоне спецоперации.

Как заметили корреспонденты издания, в западных странах Запада становится больше могил погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.

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В Харькове перебили газопровод
Мэр Харькова Терехов: в результате ударов в городе перебит газопровод
24 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Diy13

В Шевченковском районе Харькова перебили газопровод. Об этом проинформировал глава городской администрации Игорь Терехов, передает телеканал «Общественное».
«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — заявил он.
Как утверждает Терехов, российские войска нанесли удары по жилому кварталу в центре Харькова. Около жилого дома взорвались две ракеты С-300.

Днем 23 апреля в Харькове произошло несколько взрывов. Сведенья о них подтвердил глава города. Где конкретно они раздались, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газоснабжение
#ракеты
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В Воронежской области уничтожили третий дрон
Гусев: в Воронежской области уничтожили третий БПЛА за три часа
24 апреля 2024, 03:17

Фото: istock / rancho_runner

Третий беспилотник самолетного типа за три часа уничтожили в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлете к Воронежу», — проинформировал глава региона.
Гусев напомнил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава.

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#дроны
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В Курске объявили ракетную опасность
Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность
24 апреля 2024, 01:14

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в Телеграм-канале.
«Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.
До этого сообщалось, что над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа
24 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Беспилотник реактивного типа уничтожен над Воронежской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале, разрушений на земле нет.
«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Гусев.
Поимо этого, региональный глава добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Информацию также подтвердили в Минобороны, назвав это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона.

Ранее сообщалось, что при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Гладков: при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава
24 апреля 2024, 00:03

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Чернянским районом Белгородской области, в результате оказалось повреждено жилое домовладение. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», — написал Гладков.
Помимо этого, произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров, но его оперативно ликвидировали.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В США заговорили о послевоенном разделе Украины

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#пво
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
«Общественное»: в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв
23 апреля 2024, 23:28

Фото: istock / Zeferli

В Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв. Как сообщает украинский телеканал «Общественное» в Телеграм-канале, взрыв произошел на фоне воздушной тревоги.
«В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители», — сказано в сообщении.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.

Официальных сведений о взрыве не сообщалось.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
РИА Новости: ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Запорожской области
23 апреля 2024, 22:26

Фото: iStock/aapsky

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на машину с мирными жителями в Запорожской области, пишет РИА Новости.
По данным представителей экстренных служб, атака произошла в районе поселка Мирное. В результате погибли четыре человека. Все погибшие — женщины.

Информацию о смерти местных жительниц в тылу зоны боевых действий, на севере от Мелитополя, также подтвердили в Telegram-канале сенатор от области Дмитрий Рогозин.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстрелах ВСУ города Токмак в Запорожской области.

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