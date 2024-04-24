Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали четыре российских региона

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Средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в небе над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что системы ПВО сбили или перехватили три вражеских беспилотника в Курской области, ещё по два – в Белгородской и Воронежской областях. При этом один украинский дрон ликвидировали в Смоленской области.
Минувшей ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что на объектах топливно-энергетических комплексов региона в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание.
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Элина Позднякова