В Воронежской области уничтожили третий дрон

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Третий беспилотник самолетного типа за три часа уничтожили в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлете к Воронежу», — проинформировал глава региона.Гусев напомнил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава.
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Алина Юрчак