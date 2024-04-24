В Курске объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в Телеграм-канале.
«Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.До этого сообщалось, что над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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