Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

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Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два вражеских беспилотника уничтожено в Ростовской и Волгоградской областях.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА ВСУ был уничтожен в Мясниковском районе. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.
Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом.
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