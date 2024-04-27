Минувшей ночью в Краснодарском красе сбили 66 беспилотников ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили в небе над Краснодарским краем 66 украинских беспилотников. При этом ещё два сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что минувшей ночью в Краснодарском крае дежурные средства ПВО сбили 66 вражеских беспилотников. При этом ещё два уничтожены в небе над Крымским полуостровом.
Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.
Читайте также:
Ректификационная колонна повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА
В промзоне российского города упал беспилотник
Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа
Элина Позднякова