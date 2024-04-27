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Ректификационная колонна повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА

На кубанском заводе после атаки БПЛА повреждена ректификационная колонна
27 апреля 2024, 07:12
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края беспилотники ВСУ атаковали завод, повредив ректификационную колонну, пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.
«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — написал Синяговский в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание удалось ликвидировать совместными усилиями спецслужб. Глава района также отметил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.



Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.


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Минувшей ночью в Краснодарском красе сбили 66 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО сбила над Краснодарским краем 66 БПЛА, ещё два над Крымом
27 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили в небе над Краснодарским краем 66 украинских беспилотников. При этом ещё два сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что минувшей ночью в Краснодарском крае дежурные средства ПВО сбили 66 вражеских беспилотников. При этом ещё два уничтожены в небе над Крымским полуостровом.

Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.

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#взрыв
#бпла
#пво
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Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в район ж/д вокзала в Херсоне
27 апреля 2024, 07:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России нанесла удар по району железнодорожного вокзала в Херсоне, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Херсон, 6.40 "прилёт", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет», - цитирует РИА Новости Лебедева.

Ранее Лебедев рассказывал, что 19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

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#херсон
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Во Франции заявили о десятках погибших французских агентов после удара по Харькову
Более 60 французских агентов погибло при ударьте по Харькову – экс-разведчик
27 апреля 2024, 06:38

Фото: iStock/Motortion

В результате российского удара по Харькову 16 января было ликвидировано около 60 сотрудников французской разведки, заявил в интервью РИА Новости бывший французский агент по борьбе с терроризмом Николя Чинкуини.
Он отметил, что в тот же день российские войска нанесли удар по родильному дому, который использовался в качестве базы для наемников.

«В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», – рассказал Чинкуини о погибших соотечественниках.

Бывший офицер разведки заявил, что никто из них не был наемником. Обычно они сообщают о гибели своих сослуживцев в социальных сетях, но это не тот случай.

Ранее Чинквини сообщал, что французским солдатам, вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные пенсионные выплаты и заработок, значительно превышающий их обычные доходы.

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#ракетный удар
#наемники
#франция
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Во Львовской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога
27 апреля 2024, 06:06

Фото: iStock/maki_shmaki

Во Львовской области прогремели взрывы, передает агентство РБК-Украина.
Другие детали не приводятся. Также по всей территории страны объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы были зафиксированы в Днепре (бывший Днепропетровск) в юго-восточной части страны. Подробности не сообщались.

19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#львов
#украина
#воздушная тревога
#сво
#владимир путин
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Российский военный сбил украинский дрон с помощью мешка картошки
27 апреля 2024, 05:41

Фото: iStock/nitrub

Российский военный сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком с картошкой, передает «Российская Газета».
На кадрах беспилотник летит на небольшой высоте. В какой-то момент он попадает в поле зрения солдата. Не растерявшись, боец бросил в дрон мешок с картошкой. После этого дрон взорвался. Одежда солдата загорелась, но он потушил ее, убегая.

По данным СМИ, умелый солдат был родом из Узбекистана.

Ранее боец с позывным Ванек из Александрийской гвардейской бригады заявил, что поймал гигантский украинский беспилотник «Баба Яга» с помощью веревки. По его словам, он и его сослуживцы поймали беспилотник, а затем сбили его.

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#дрон
#беспилотник
#вс рф
#картофель
#солдаты
#военные
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В украинском Днепре гремят взрывы
В городе Днепр в юго-восточной части Украины прогремели взрывы
27 апреля 2024, 05:25

Фото: iStock/AndrisBarbans

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошли взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
«Днепр, местные паблики снова сообщают о взрывах!» – говорится в сообщении украинского издания.

19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#взрыв
#ракетный удар
#сво
#владимир путин
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На Украине высказались об идее мобилизовать женщин
Военнослужащая ВСУ Белозерская: мобилизовывать женщин нет смысла
27 апреля 2024, 02:37

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Военнослужащая ВСУ Елена Белозерская рассказала о женской мобилизации, соощается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
По ее словам, нет смысла мобилизовывать женщин. Мужчины-инвалиды могут стать отцами, но женщины-инвалиды не могут стать матерями, отметила она.

Белозерская считает, что если начать мобилизацию женщин, то бездетные гражданки Украины «мгновенно забеременеют» и получат отсрочку на 18 лет.

«Останутся те женщины, которые уже не родят детей по возрасту, или те, чьи дети уже совершеннолетние. Ну и толку от них в физическом плане и так далее?» – заявила она.

Военнослужащая ВСУ подчеркнула, что женщины должны приниматься в ряды вооруженных сил только на добровольной основе.

2 апреля президент Украины подписал закон о снижении минимального возраста для мобилизации до 25 лет. Ранее этот возраст составлял 27 лет.

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#мобилизация
#женщины
#всу
#беременность
#владимир зеленский
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На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат
В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат для удержания позиций
27 апреля 2024, 01:40

Фото: iStock/olegda88

Вооруженные силы Украины не могут удержать свои позиции из-за нехватки вооружения и личного состава, заявил в интервью изданию «Радио НВ» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава», – отметил он.

По словам Костенко, даже оборонные структуры без кадрового усиления не могут помочь ВСУ в обороне.

Ранее в США отказались отвечать на вопрос о возможности победы Украины в конфликте с Россией.

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В Харькове прозвучали взрывы

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#вооружение
#солдаты
#сво
#сша
#украина
#россия
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В Харькове прозвучали взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о прогремевших в городе взрывах
27 апреля 2024, 01:02

Фото: iStock/trikolor

В Харькове на востоке Украины прогремели сильные взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«Харьков под ударом! (...) Уже несколько взрывов», – написал глава города.

Ранее о взрывах сообщили в Киеве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#удар
#ракетный удар
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