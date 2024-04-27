Ректификационная колонна повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА

Фото: iStock/rancho_runner
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края беспилотники ВСУ атаковали завод, повредив ректификационную колонну, пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.
«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — написал Синяговский в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что возгорание удалось ликвидировать совместными усилиями спецслужб. Глава района также отметил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.
Читайте также:
Под Киевом гремят взрывы
В Харькове прозвучали взрывы
В украинском Днепре гремят взрывы
Элина Позднякова