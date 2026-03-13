Достижения.рф

Подруга онкобольной Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Близкая подруга блогерши Лерчек (настоящее имя —Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах, рассказала о ее настроении перед началом лечения. Ее слова приводит РИА Новости.



Кристина Дудкова уверяет, что Лерчек настроена максимально позитивно и верит «в чудо, которое случается». По ее словам, в благоприятный исход верят и все близкие блогерши.

«Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде», — добавила Дудкова.
Она выразила надежду, что с таким настроем, а также поддержкой семьи и друзей Чекалина сможет победить болезнь. Напомним, сегодня, 13 марта, она должна была приступить к курсу химиотерапии в онкоцентре имени Блохина.
