Подруга онкобольной Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией
Подруга Лерчек заявила о позитивном настрое блогерши перед химиотерапией
Близкая подруга блогерши Лерчек (настоящее имя —Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах, рассказала о ее настроении перед началом лечения. Ее слова приводит РИА Новости.
Кристина Дудкова уверяет, что Лерчек настроена максимально позитивно и верит «в чудо, которое случается». По ее словам, в благоприятный исход верят и все близкие блогерши.
«Это не на словах, это на действиях и деле видно. Все на позитиве, все на заряде», — добавила Дудкова.Она выразила надежду, что с таким настроем, а также поддержкой семьи и друзей Чекалина сможет победить болезнь. Напомним, сегодня, 13 марта, она должна была приступить к курсу химиотерапии в онкоцентре имени Блохина.