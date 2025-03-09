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Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии

БПЛА ВСУ атаковали нефтебазу в столице Чувашии Чебоксарах
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Украинский беспилотник обнаружен на территории реконструируемой нефтеперерабатывающей базы в Чебоксарах. Это первый случай, когда ВСУ попытались атаковать объект на территории Чувашии.
О происшествии в своём телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Объём повреждений наземной инфраструктуры уточняется, но на первый взгляд кажется незначительным. Николаев подчеркнул, что нефтебаза находится в стадии восстановления.

«Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.

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Российские войска освободили три населённых пункта в ДНР, Курской и Сумской областях
ВС РФ освободили Константинополь в ДНР и Новенькое в Сумской области
09 марта 2025, 13:26

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска освободили Константинополь в Донецкой Народной Республике, хутор Новенькое в Сумской области и село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что Константинополь был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Восток», в результате их активных наступательных действий.

Бойцами подразделения войск «Север» был освобождён хутор Новенькое в Сумской области.

Также сообщается, что военные того же подразделения в ходе успешных наступательных действий вернули контроль над населённым пунктом Лебедевка в Курской области.

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Зеленского «де-факто отстранили от власти» на переговорах с США, пишет «Царьград»
09 марта 2025, 13:14

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти», на что указывает состав делегации от Украины, которая отправится на переговоры с США в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание «Царьград».
Отмечается, что Зеленский не поедет на встречу с американской делегацией. Интересы Украины будут отстраивать глава офиса политика Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига, глава Минобороны страны Рустем Умеров и другие чиновники.

Однако издание подчёркивает, что за спиной Зеленского есть человек, который сможет подписать все необходимые документы – глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Глава киевского режима пытается оказывать давление на делегацию Украины, однако он отказался отстранён от переговоров с США и оказался «в вынужденном изгнании».

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ВС РФ вернули контроль над промзоной на окраине курской Суджи
09 марта 2025, 12:55

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска вернули контроль над промзоной на окраине Суджи в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время бойцы ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений.

По данным канала, утром 9 марта российскими военными были зачищены несколько населённых пунктов, включая Косицу. В Черкасском Поречном в плен сдалось несколько десятков боевиков ВСУ. Сейчас активные боевые действия продолжаются в Малой Локне и Мартыновке, где, по предварительным данным, украинские военные пытаются оказывать сопротивление и не покидают позиции.

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Военный блогер Подоляка: В курской Судже всю ночь велись упорные бои
09 марта 2025, 11:55

Фото: istockphoto/zabelin

На протяжении всей ночи 9 марта в районном центре Суджа Курской области и окрестностях шли бои. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
В своём телеграм-канале он написал, что подразделения Вооружённых сил РФ пытаются продвигаться к центру города. Однако противник продолжает оказывать упорное сопротивление, которое нарастает по мере приближения российских военных к центральным улицам и площадям.

«В принципе, так и должно было быть. Как мы помним, во время предыдущих удачных прорывов в сентябре и октябре 2024 года, первые сутки были самыми важными с точки зрения достижения результата», — отмечает Подоляка.

На второй день наступления сопротивление частей ВСУ кратно усиливалось, поэтому развить первоначально достигнутый успех зачастую не удавалось, подчеркнул блогер. Он также рассказал, что украинцы пытались отбросить российские войска от трассы на Гончаровку, однако сделать это им не удалось.

«Других попыток контратак за ночь не было», — заключил Подоляка.

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Наступление ВС РФ в Курской области, массовая атака БПЛА на Россию: последние новости СВО на 9 марта
09 марта 2025, 10:38

Фото: istockphoto/MaxKolmeto

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в ночное время силами противовоздушной обороны ликвидированы 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

В частности, в небе над Белгородской областью уничтожено 52 беспилотных летательных аппарата. 13 БПЛА сбиты в Липецкой области, ещё 9 — в Ростовской области.

Также сбиты восемь БПЛА над Воронежской областью и три — над Астраханской областью. Ещё по одному беспилотнику обезврежено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Курская область


В течение последней недели Вооружённые силы Российской Федерации усилили свои действия в Курской области, сосредоточив усилия на всех ключевых направлениях. В данный момент боевые действия разворачиваются в окрестностях Суджи, а также в направлении Коренево — Суджа, в Новоивановке, Малой Локне и на южных границах области.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в результате успешного продвижения были освобождены три населённых пункта: Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина и Черкасское Поречное, расположенное к северу от города Суджа.

К вечеру вчерашнего дня российские военные полностью освободили промышленную зону на окраине города и переправились через реку, где начали наступление на район с одноэтажными частными домами. ВС РФ заняли позиции в посёлке Замостье, в настоящее время там продолжаются бои. Российские войска успешно продвинулись в южном направлении, что привело практически к полному окружению ВСУ в районе между Махновкой и Колмаковым. В Мартыновке сложилась аналогичная ситуация: российские войска приблизились к населённому пункту, попутно заняв Черкасское Поречное.

В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов

Покровское направление


На Покровском направлении ВСУ активно сопротивляются по всей длине фронта. ВС РФ проводят наступательные операции в районе населённого пункта Преображенка. Их цель — прорваться к Троицкому и Богдановке, а также атаковать позиции противника между населёнными пунктами Надеждинка и Котляровка.

В районах, прилегающих к населённым пунктам Песчаный и Шевченко, происходят ожесточённые бои, в которых стороны постоянно меняют контроль над территорией. В районах Нового Труда и Зелёного украинские военные продолжают наступление. Боевые действия не прекращаются. В то же время в Лысовке и к востоку от Сухого Яра российские войска смогли частично отбить ранее утраченные позиции.

Угледарское направление


На Угледарском участке фронта продолжаются бои за Вольное Поле. Российские войска ведут напряжённую борьбу за высоты на севере населённого пункта.
На севере Великой Новоселки войска с боями продвигаются к Днепроэнергии.

Юго-западнее ВС РФ ведут бои за расширение подконтрольной территории в населённых пунктах Разлив и Богатырь. Западная часть Андреевки и восточные границы Алексеевки остаются в серой зоне, где продолжаются локальные столкновения.

Запорожское направление


На направлении Пятихаток и Щербаков продолжаются ожесточённые бои, сопровождаемые активной контрбатарейной борьбой. Обе стороны применяют артиллерию и беспилотники, что делает ситуацию крайне напряжённой. В Торецке украинские силы сумели увеличить контроль в районе Забалка на 500 метров, однако российские войска оперативно усилили свои позиции в городе.

На севере от Леонидовки сохраняется серая зона, где также идут интенсивные столкновения. По имеющимся данным, украинские силы имеют преимущество в воздухе благодаря использованию малых БПЛА. В то же время, российские войска восстановили контроль над Крымским, что укрепляет их позиции в этом районе.

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