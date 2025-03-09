Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии

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Украинский беспилотник обнаружен на территории реконструируемой нефтеперерабатывающей базы в Чебоксарах. Это первый случай, когда ВСУ попытались атаковать объект на территории Чувашии.
О происшествии в своём телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Объём повреждений наземной инфраструктуры уточняется, но на первый взгляд кажется незначительным. Николаев подчеркнул, что нефтебаза находится в стадии восстановления.
Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.
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«Сегодня утром на территории ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — написал руководитель республики.
Он также подчеркнул, что на фоне работ, проводимых на объекте нефтяной инфраструктуры, ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб.
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Александр Бойцов