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ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов, проинформировал в Telgram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа прошлого года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в настоящее время российские военнослужащие наступают на всех участках курского направления.

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Стали известны новые ужасающие подробности мобилизации на Украине
РИА Новости: на Украине повестки в ВСУ вручают беременным и женщинам за 50 лет
08 марта 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В рамках мобилизации на Украине повестки вручают беременным и женщинам за 50 лет. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на информации из соцсетей. Авторы материала подчеркнули, что указанные категории активно интересуются отсрочкой от призыва.
Истории простых украинцев, а также ответы юристов на соответствующие вопросы можно найти в комментариях, уточняют обозреватели. По словам юзера Анатолия Кузьмина, он лично видел, как «бабусе 57 лет дали штраф», ставя ее на учет.

Кроме того, адвокаты отмечают, что декрет не освобождает женщину от обязанности обновить информацию. Одна девушка-врач пришла в военкомат с семимесячным малышом на руках, при том, что ее супруг находится в зоне конфликта на протяжении 21 месяца.

Юзер anid367 добавил, что 43-летнюю женщину с третьей группой инвалидности заставили проходить медкомиссию вместе с военнослужащими.

Отмечено, что отсрочку могут дать, если есть несовершеннолетние дети, однако данное обстоятельство не отменяет самой постановки на учет. Кроме того, если муж и жена на учете, то правом на отсрочку пользуется один из них.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве прошла протестная акция.

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«Вспомните, что сказал»: журналист напомнил слова Зеленского о Курской области
Журналист Чей Боуз: Зеленский считает массовые смерти ВСУ величайшей победой
08 марта 2025, 21:29

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский считает массовые потери украинских боевиков величайшей победой, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой». История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является», — сказано в публикации.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако его план провалился.

Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал об успехах российских войск на курском направлении.

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Акция протеста против слов Трампа о конфликте прошла в Киеве у посольства США
08 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/ablokhin

Протестная акция против слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине прошла у американского посольства в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Киеве у посольства США идёт акция протеста «Америка, проснись!». Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин», — сказано в публикации.
Уточняется, что таким образом протестующие отреагировали на слова хозяина Белого дома о том, что Украина не имеет козырей, чтобы продолжать боевые действия.

«Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа», — гласит надпись на одном из плакатов.

Похожая ситуация сейчас происходит во Франции, где люди вышли на улицы в рамках протеста по Украине.

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На Западе оценили дерзкий план Трампа в отношении РФ
Профессор Малинен призвал РФ поскорее сокрушить боевиков ВСУ
08 марта 2025, 21:10

Фото: istockphoto/Diy13

России необходимо как можно скорее сокрушить украинских боевиков на фоне идеи американского президента Дональда Трампа ввести антироссийские санкции. Об этом в соцсетях заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ», — сказано в публикации эксперта.
Перед этим Трамп заявлял, что рассматривает возможное введение дополнительных ограничений в отношении российской стороны. Затем руководитель Национального совета по экономическим вопросам Кевин Хассетт говорил о том, что у республиканца имеется широкий спектр рестрикций.

Он отмечал, что США могут воспользоваться методом «пряников» или «кнута».

Ранее сообщалось, в какой стране идет протестная акция по Украине.

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В Париже идет акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине
08 марта 2025, 20:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Акция протеста против вовлечения Франции в украинский конфликт идет в Париже. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Уточняется, что акцию организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. На плакатах и флагах можно прочесть: «Макрон, мы не будем умирать за Украину!» или «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».
«Это так с самого начала, а теперь это очевидно. Он хочет продолжать войну вместе с Евросоюзом. Их интересует политика постоянной конфронтации с Россией, создание европейской армии, ядерного оружия ЕС. Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и — кто знает — может быть, и пойти на третий срок», — сказал Филиппо.
В минувшую среду, 5 марта, французский лидер Эммануэль Макрон обратился к согражданам, заявив, что Россия якобы является угрозой для Европы и Франции.

Ранее сообщалось, в чем в Кремле обвинили Францию.

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#мир
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#конфликт
#протесты
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