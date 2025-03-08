ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов, проинформировал в Telgram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — гласит публикация чиновника.Хинштейн отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа прошлого года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.
По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в настоящее время российские военнослужащие наступают на всех участках курского направления.
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Никита Кротов