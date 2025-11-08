08 ноября 2025, 13:21

Политолог Колчин: нелегитимность Зеленского мешает достижению мира на Украине

Владимир Зеленский

Достижение мира на Украине невозможно при нелегитимной власти Владимира Зеленского. Так считает военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.





Он напомнил, что Москва не признаёт Зеленского легитимным президентом.





«Власть Зеленского вызывает настороженность у многих украинских политиков и становится фактором, мешающим достижению мира. Многое зависит от внутренних и внешнеполитических раскладов, ведь для сил, не заинтересованных в урегулировании, таких как Британия, Зеленский остается более удобным вариантом», — пояснил Колчин в беседе с Pravda.Ru.

«Строго говоря, Зеленский ожидал, что Штаты пришлют ему Tomahawk, а получил в итоге Джоли. Само по себе это неприятно. Однако надо отметить, что весь этот скандал отвлек внимание общественности от главного — происходящего на фронте», — отметил Олейник.