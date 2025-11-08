Мир на Украине лишит Зеленского власти
Политолог Колчин: нелегитимность Зеленского мешает достижению мира на Украине
Достижение мира на Украине невозможно при нелегитимной власти Владимира Зеленского. Так считает военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.
Он напомнил, что Москва не признаёт Зеленского легитимным президентом.
«Власть Зеленского вызывает настороженность у многих украинских политиков и становится фактором, мешающим достижению мира. Многое зависит от внутренних и внешнеполитических раскладов, ведь для сил, не заинтересованных в урегулировании, таких как Британия, Зеленский остается более удобным вариантом», — пояснил Колчин в беседе с Pravda.Ru.
По словам политолога, окружение лидера киевского режима будет удерживать его у власти всеми силами. Изменения в Киеве могут произойти только под внешним давлением, заключил военный эксперт.
Тем временем Зеленский разозлился из-за приезда на Украину актрисы Анджелины Джоли, которая прибыла в страну без предварительного согласования. Об этом «Газете.Ru» сказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он считает, что Киев всегда старается такие визиты использовать в качестве пиар-акции, однако без предупреждения этого сделать не удалось. Поэтому Зеленский «решил отыграться на Джоли и унизить ее, организовав всю эту историю с ТЦК, подтверждением личности и так далее».
«Строго говоря, Зеленский ожидал, что Штаты пришлют ему Tomahawk, а получил в итоге Джоли. Само по себе это неприятно. Однако надо отметить, что весь этот скандал отвлек внимание общественности от главного — происходящего на фронте», — отметил Олейник.
Поэтому, по его словам, визит Джоли на Украину всё же не прошёл зря, заключил экс-депутат Рады.