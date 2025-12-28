«Мир не будет прочным»: Политолог предупредил о саботаже мирного плана Трампа

28 декабря 2025, 13:28

Политолог Блохин усомнился в долговечности мира на условиях плана Трампа

Фото: Istock/Yaraslau Mikheyeu

Политолог-американист Константин Блохин допустил, что мирное соглашение на основе плана Дональда Трампа может не стать долговечным, если Владимир Зеленский его примет.





В беседе с «NEWS.ru» Блохин допустил, что украинская сторона может сорвать выполнение возможных договоренностей.

«Я думаю, что если Зеленский и примет план Трампа, то этот мир не будет прочным. Он будет пытаться всячески его саботировать, нарушить или обвинить Россию в нарушении этого плана. Думаю, что на 100% он точно не примет. А если примет, то этот мир не будет прочным», — заявил эксперт.