«Мир не будет прочным»: Политолог предупредил о саботаже мирного плана Трампа
Политолог Блохин усомнился в долговечности мира на условиях плана Трампа
Политолог-американист Константин Блохин допустил, что мирное соглашение на основе плана Дональда Трампа может не стать долговечным, если Владимир Зеленский его примет.
В беседе с «NEWS.ru» Блохин допустил, что украинская сторона может сорвать выполнение возможных договоренностей.
«Я думаю, что если Зеленский и примет план Трампа, то этот мир не будет прочным. Он будет пытаться всячески его саботировать, нарушить или обвинить Россию в нарушении этого плана. Думаю, что на 100% он точно не примет. А если примет, то этот мир не будет прочным», — заявил эксперт.Политолог выразил мнение, что ни Украина, ни Евросоюз реально не стремятся к мирному урегулированию. По его словам, Зеленский и европейские политики выдвигают требования, которые Россия не может принять. Блохин заявил, что европейцы принимают идеи Трампа с большими оговорками и надеются на его устранение с политической арены.