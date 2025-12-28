Достижения.рф

ВС РФ полностью освободили Гуляйполе в Запорожской области

Фото: Istock/zim286

Подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Гуляйполя. Об этом информирует Министерство обороны РФ.



Российские военнослужащие продолжают развивать наступление. Они продвигаются в глубину оборонительных рубежей противника. В результате этого натиска войска полностью освободили населённый пункт Гуляйполе, который расположен в Запорожской области.

Командующий группировкой Андрей Иванаев заявил, что войска взяли Гуляйполе за 20 дней. Он пояснил, что противник заранее превратил жилые кварталы города в укреплённый район с глубоко эшелонированной обороной. Иванаев отметил, что сейчас российские военные полностью контролируют этот населённый пункт. Они проводят поиск одиночных групп ВСУ, чтобы уничтожить их.

В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 28 декабря.

Ольга Щелокова

