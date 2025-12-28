Российская армия освободила Степногорск в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Степногорск в Запорожской области. Об сообщило Минобороны России.
За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВСУ понесли значительные потери. В частности, ликвидированы более 60 военнослужащих и одна боевая бронемашина. ВС РФ успешно атаковали подразделения механизированной и горно-штурмовой бригад противника, а также бригады территориальной обороны. Удары были нанесены в районах Орехова, Преображенки, Червоной Криницы в Запорожской области и Садового в Херсонской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
