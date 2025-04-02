Мирная украинка втайне от ВСУ спасала бойцов ВС РФ

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Мирная жительница Украины втайне от украинских военных спасала российских бойцов, которые были ранены под Часов Яром в ДНР.
По словам Татьяны Викторовны (имя изменено), ее дом был разрушен в результате ударов ВСУ, тогда она переехала к матери. В 2024 году женщина отправилась в подвал своего дома за водой, где обнаружила российских военных.
Кроме того, мирная жительница передавала данные о расположении ВСУ и заряжала батарею от их рации.
В середине февраля женщину эвакуировали на территорию РФ, где она получила российское гражданство.
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«Я спустилась к ним. Они говорят: "Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята"», — поделилась Татьяна в беседе с RT.Военные также попросили у женщины помощи, так как некоторые из них были ранены. Она не отказала, дала им теплые вещи, помогла сделать перевязки и носила ребятам еду, рискуя своей жизнью.
Кроме того, мирная жительница передавала данные о расположении ВСУ и заряжала батарею от их рации.
В середине февраля женщину эвакуировали на территорию РФ, где она получила российское гражданство.
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Элина Позднякова