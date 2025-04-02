Формирование котла под Торецком, тактические успехи ВС РФ по линии соприкосновения: последние новости СВО на 2 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
По информации Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата в Ростовской, Белгородской и Курской областях. В Курской области было сбито 87 беспилотников. Ещё четыре БПЛА были уничтожены в Ростовской области. Два украинских — в небе над Белгородской областью.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, в результате атаки украинских беспилотников в Таганроге был введён режим чрезвычайной ситуации. Из дома, пострадавшего от удара, было эвакуировано 85 человек. По предварительной оценке экспертов, несущие конструкции здания не получили повреждений.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил, что в результате атаки на город Курск были зафиксированы повреждения жилого здания в центральной части города. В связи с этим было принято решение о временной эвакуации 60 человек, проживающих в подъезде, на период проведения работ по очистке территории от обломков.
Курская область
В Курском приграничье неизменно идут изматывающие бои с ВСУ. В Суджанском районе основным очагом боевых столкновений остаётся село Гуево, которое почти полностью освобождено от украинских военных. ВСУ отчаянно сопротивляются, используя каждое здание как укрытие, но российские войска неуклонно продвигаются вперёд, применяя комбинированные атаки с использованием артиллерии, авиации и штурмовых подразделений.
Населённые пункты Горналь и Олешня по-прежнему частично находятся под контролем Вооружённых сил Украины, но российские военные уже приблизились к окраинам Олешни, завершив зачистку прилегающих лесных территорий. В районе Горналя наблюдается постоянная ротация и перемещение живой силы противника, что говорит о его стремлении удержать позиции.
Покровское направление
На линии фронта от Удачного до Лысовки противник занял оборонительную позицию, укрепляя свои рубежи. Главные столкновения переместились в южном направлении, в район Котляровки и Богдановки.
В этом районе российские войска действуют крупными соединениями, в то время как противник усиливает свои позиции, пытаясь вступить в бой на встречных направлениях. В Преображенке российские штурмовые отряды почти полностью вытеснили противника из населённого пункта и теперь проводят операцию по его полному освобождению.
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Купянское направление
В этом районе развернулись боевые действия за контроль над селом Кондрашовка: подразделения российской армии начали наступление на окраины населённого пункта. Захват и удержание населённого пункта Кондрашовка, а также контроль над железнодорожной веткой, расположенной в двух километрах к западу от него, создадут серьёзные трудности для обеспечения войск ВСУ в Купянске.
В северной части фронта российские военные укрепляют позиции в районе Красного Первого и атакуют позиции противника в Каменке. Если удастся объединить три плацдарма на западном берегу реки Оскол, это позволит создать угрозу для тыла не только в районе Купянска, но и в направлении Харькова.
Торецкое направление
В районе Торецка российские штурмовые подразделения завершают операцию по освобождению северной части города и перенаправляют свои усилия на западные районы. В районе Валентиновки противник оказывает ожесточённое сопротивление, в связи с чем ВС РФ вынуждены искать альтернативные пути продвижения.
Имеются предположения, что российские войска могут предпринять попытку взять Валентиновку в кольцо с двух сторон: с запада и с востока. В итоге будет сформирован котёл в районе населённого пункта Сухая Балка.
Лиманское направление
На данном участке фронта российские войска продолжают продвигаться к западу от реки Жеребец, уделяя особое внимание районам сёл Новое и Катериновка. Основная задача — объединить Макеевский и Ивановский плацдармы в единый укреплённый рубеж. ВС РФ продолжают успешно продвигаться в направлении Катериновки и Нового. Также есть информация о том, что российские военные закрепились в районе Новолюбовки. Эти успехи способствуют укреплению позиций российских войск в этом районе.
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