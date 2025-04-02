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Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения

Снайпер Руль: ВСУ под видом гражданских пытаются перейти на сторону РФ
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военнослужащие под видом гражданского населения пытаются перейти на сторону России. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль», передает РИА Новости.
«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ — ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов», — рассказал боец.

По его словам, быстро становится ясно, что перед тобой стоит замаскированный украинский военнослужащий.

Он отметил, что российские штурмовики обращают особенное внимание на взрослых мужчин без документов среди гражданского населения при освобождении территорий.

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В Подмосковье пройдёт акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
02 апреля 2025, 09:31

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

С 14 апреля по 18 мая 2025 года в Московской области пройдёт традиционная акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Она организована в рамках проекта «Подари дерево» при поддержке Министерства экологии и Министерства образования региона.
Марафон проходит в 50 регионах России, и жители Московской области часто принимают в нём активное участие.

«Осенью прошлого года в рамках акции было собрано и передано в переработку более 72 тонн макулатуры, что эквивалентно 1200 спасенным деревьям. Мы приглашаем жителей области, особенно молодых людей, учащихся образовательных учреждений, работников офисов принять участие в новом этапе экомарафона», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для участия в акции необходимо собрать более 500 килограммов макулатуры и оставить заявку на сайте. Макулатура должна быть сложена в плотные связки без пластиковых и металлических элементов. Ее будут вывозить Ииз каждого городского округа будет проходить согласно расписанию.

Все участники получат благодарности и экобаллы, которые можно потратить на призы или перевести на нужды СВО.

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Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА
МО РФ: 93 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
02 апреля 2025, 07:38

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили над российскими регионами 93 украинских беспилотника. Об этом утром 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 87 вражеских беспилотников сбили в Курской области. Еще четыре уничтожили в Ростовской области и два — в Белгородской.

В ночь на 2 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в центре Курска. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В зоне СВО сформирован штурмовой отряд из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
Военкор Яремчук: в зоне СВО появился штурмовой отряд из числа экс-вагнеровцев
02 апреля 2025, 07:28

Фото: iStock/zim286

В зоне СВО сформирован новый штурмовой отряд «Русь», который состоит из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил российский военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале со ссылкой на публикацию нового подразделения.
Отмечается, что группа военнослужащих преобразовалась в полноценное отдельное штурмовое подразделение.

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.

В связи с этим в подразделение продолжается набор добровольцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.

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#всу
#вс рф
#запад
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С начала года ВСУ лишились 2,5 тысячи танков и более 10 тысяч БПЛА
02 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин, а также свыше 10 тысяч БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 января по 1 апреля 2025 года Украина потеряла 2 495 танков и других боевых бронированных машин, десять самолетов, 10 200 беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 032 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 887 единиц специальной военной автомобильной техники», — посчитали в агентстве основываясь на данных Минобороны РФ.

Если говорить про личный состав, то с начала года украинские войска потеряли почти 140 тысяч человек. За весь 2025 год ВСУ лишились свыше полумиллиона военнослужащих.

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#минобороны рф
#украина
#солдаты
#всу
#беспилотник
#бпла
#танки
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Алаудинов: ВСУ не обладают ресурсами для успешных атак в российском приграничье
02 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/herPhoto

Украинская армия не обладает ресурсами для проведения успешных атак в российском приграничье. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь (в российском приграничье). Потому что на это у них нет ресурсов», — сказал Алаудинов ТАСС.

Ранее стало известно, что украинская армия с начала 2025 года потеряла почти 140 тысяч солдат. К тому же известно, что за весь 2024 ВСУ лишились 590 тысяч человек.

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#украина
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#всу
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#вс рф
#апти алаудинов
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