Украинские военные пытаются перейти на сторону РФ под видом гражданского населения

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Украинские военнослужащие под видом гражданского населения пытаются перейти на сторону России. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль», передает РИА Новости.
«Специально документы уничтожаются, и люди (солдаты ВСУ — ред.) переодеваются в гражданскую одежду, пытаются сдаться как гражданское население. Но это очень быстро все вскрывается, на самом деле. В течение нескольких часов», — рассказал боец.
По его словам, быстро становится ясно, что перед тобой стоит замаскированный украинский военнослужащий.
Он отметил, что российские штурмовики обращают особенное внимание на взрослых мужчин без документов среди гражданского населения при освобождении территорий.
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