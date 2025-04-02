В зоне СВО сформирован штурмовой отряд из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

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В зоне СВО сформирован новый штурмовой отряд «Русь», который состоит из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил российский военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале со ссылкой на публикацию нового подразделения.
Отмечается, что группа военнослужащих преобразовалась в полноценное отдельное штурмовое подразделение.
В связи с этим в подразделение продолжается набор добровольцев.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.
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«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.
В связи с этим в подразделение продолжается набор добровольцев.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.
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Элина Позднякова