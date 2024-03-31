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Украине выгодны действия боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов**.
Подразделения, подобные РДК*, способны действовать исключительно в приграничных районах России и не могут дойти до Москвы, подчеркнул Буданов*.
Он добавил, что для Киева крайне важно, чтобы они смогли растянуть группировки и отвлечь силы на фронте.
Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале предоставила доказательства присутствия украинских военных в рядах РДК*. На записи с камеры, которую обнаружил российский военный, члены организации имели жёлтые повязки на рукавах, которые обозначают причастность к ВСУ, и разговаривали на украинском языке.
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Он добавил, что для Киева крайне важно, чтобы они смогли растянуть группировки и отвлечь силы на фронте.
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*запрещённая в России террористическая организация
**внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова