Мирные жители Херсонской области помогли ликвидировать боевиков ВСУ

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В Херсонской области ликвидировали боевиков ВСУ, терроризирующих мирных жителей левого берега Днепра. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что в уничтожении террористов принимали участие сами мирные жители из подпольной группы. Они, рискуя своими жизнями, состоят в организации сопротивления «Русский Херсон».
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