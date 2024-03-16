Мирные жители Херсонской области помогли ликвидировать боевиков ВСУ

В селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. В результате ранены пять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.