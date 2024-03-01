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Три человека погибли в результате атаки БПЛА на гражданскую машину в Херсонской области

БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Херсонской области, три человека погибли
01 марта 2024, 17:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. В результате удара погибли три человека.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо. Вчера в селе Коробки Каховского округа украинский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро», ранив двух человек. В Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. К счастью, из людей никто не пострадал, нанесён только материальный ущерб.

Эти и многие другие примеры, а также изучение обстоятельств подобных происшествий ясно указывают, что операторы ВСУ умышленно направляют беспилотники на гражданские транспортные средства. Никакого военного значения эти атаки не имеют. Налицо явный террор против мирного населения, попытка запугать жителей Херсонской области и отомстить им за то, что они выбрали быть вместе с Россией, заключил Владимир Сальдо.

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Лавров: На украине находятся кадровые офицеры из Франции и Британии
01 марта 2024, 16:51

Фото: kremlin.ru

На Украине находятся не только наёмники, но и кадровые офицеры из европейских стран, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На Украине присутствуют не только иностранные наемники, но есть и кадровые офицеры, среди которых британцы и французы», — заявил Лавров в ходе форума в Анталии.

Напомним, крупный скандал разгорелся после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки на Украину своих войск. После этого большинство лидеров стран ЕС и НАТО постарались откреститься от этой информации заявив, что не намерены становиться третьей стороной российско-украинского конфликта.

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Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк - видео
Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк
01 марта 2024, 16:26

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны завили об успешном выполнении учебного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования на космодроме Плесецк.
«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — пояснили в Минобороны РФ.

Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса. При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

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#проверка
#минобороны рф
#вс рф
#ракеты
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«Исчерпывающий ответ»: В США обратили внимание на послание Путина Шольцу
Макгрегор: Путин отправил жесткое послание Шольцу и западным лидерам
01 марта 2024, 16:25

Фото: kremlin.ru

Заявление российского лидера Владимира Путина о жёстких последствиях для Запада, который ведёт агрессивную политику в отношении России, было серьёзным посланием, об этом сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского эксперта, российский лидер хотел в недвусмысленной форме донести до западных коллег, что любая атака на территории РФ будет нести за собой серьёзные последствия.

«Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: «Что произойдет, если напасть на Россию?». Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Ранее Макгрегор также заявлял, что конфликт на Украине показал Соединённым Штатам, что победу не получится одержать только благодаря военным технологиям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#россия
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«Ради медийки»: пленный ВСУ раскрыл подробности операции десанта ВСУ на Тендровской косе
Пленный рассказал, что ВСУ отправляют десант через Днепр ради картинки
01 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Киев отправляет десант ВСУ через Днепр только ради картинки. Об этом заявил попавший в плен российскими войсками один из десантников 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, старший матрос Евгений Горин.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении, попытавшуюся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате операции ВС РФ было уничтожено 25 военных ВСУ, еще один попал в плен

Горин пояснил, что перед ним и его сослуживцами была поставлена цель захватить Тендровский маяк. По его словам, военные двигались на четырех скоростных лодках. Когда начал работать пулемет на центральной лодке, по нему был прилет. Тогда командир сразу дал команду отходить, это было в всего в 100 метрах от цели.

Пленный утонил, что две лодки отошли, а по двум другим начался обстрел со всех видов оружия. Появились раненые и погибшие. Евгению удалось выжить, и он сдался в плен.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки», — считает Горин.

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#обстрел
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«Они неадекватны»: В Совфеде объяснили, почему Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
Бондарев: Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
01 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/Alexyz3d

Киевскому режиму нельзя доверять ракеты Taurus, с таким заявлением выступил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в интервью для «РИА Новости».
«Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар», — заявил Бондарев.

К тому же, по его словам, главы киевского режима просто неадекватные. Они могут «шмальнуть даже туда, куда запретят западные кураторы», считает Бондарев.

Напомним, ранее журналист Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства ФРГ, на которых они обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#ракета
#крымский мост
#россия
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В Австрии признали катастрофическое положение ВСУ после прорыва ВС РФ
Полковник Райснер: прорыв обороны ВСУ армией России приведет к катастрофе
01 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/JARAMA

Армия России имеет все необходимое для того, чтобы прорвать оборону ВСУ в зоне спецоперации, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Такое заявление сделал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова передает немецкий канал ZDF.
«Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу», — считает Райснер.

По его словам, для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация на поле боя. Украинские военные не в силах отражать российские атаки из-за дефицита боеприпасов и вооружения.

Таким образом, Райснер заключил, что в первом квартале текущего года положение ВСУ является критическим.

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#вооружения
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«Не имеют права»: В США резко высказались о просьбах Украины
American Conservative: Украина не имеет права требовать от США большей поддержки
01 марта 2024, 14:16

Фото: iStock/ValleraTo

Украина не имеет права требовать от США ещё большей поддержки, с таким заявлением выступил бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки», — прокомментировал ситуацию Бэндоу.

Политик считает, что пришло то время, когда Соединённые Штаты должны сосредоточиться на поиске путей для мирного решения сложившейся ситуации, поскольку даже вся там помощь, которую всё это время Америка старалась оказывать ВСУ, не спасает украинскую армию от тотальных неудач и провалов на полях специальной военной операции.

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#сша
#всу
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В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю
В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ
01 марта 2024, 13:33

Фото: iStock/Irina Piskova

В течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также привели данные о количестве потерь противника на Южнодонецком направлении. За минувшую неделю ВСУ лишились более 800 бойцов, кроме того, ВС РФ удалось поразить три танка. На Авдеевском направлении ВСУ провели серию атак в результате чего лишились двух тысяч бойцов. 48 контратак были отражены российской армией.

Кроме ликвидации личного состава, ВС РФ также уничтожают технику противника. Так, за неделю ВСУ лишились 23 танка, в том числе западного образца.

О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где ВС РФ удалось расширить контроль и занять новые позиции, читайте в материале «Радио 1».

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«Сдал экзамен на фронте»: Военный эксперт назвал преимущества гиперзвукового «Циркона»
Военный эксперт Баранец: «Циркон» невозможно засечь и догнать
01 марта 2024, 13:32

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» применялся в ходе специальной военной операции, эта система уже находится в строю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с «Радио 1» рассказал, про особенности «Циркона» и чем заключаются преимущества данного комплекса.

«Циркон» — новейшая противокорабельная ракета, принятая на вооружение только в 2023 году. Сейчас она занимает место в боевом строю военно-морского флота и размещается на фрегатах, атомных подводных лодках и на ракетных кораблях. По тактико-техническим характеристикам «Циркон» превосходит ракеты, такие как «Оникс» или «Калибр». Эксперт отметил, что вероятно, в будущем эту ракету будут использовать и сухопутные войска.

«Если она [цель — прим. ред.] морская, она может поразить ее на расстоянии 450 километров. А сухопутную цель «Циркон» может накрыть и за тысячу километров. У нее очень внушительная боевая часть — 400-450 килограммов. Наш военно-промышленный комплекс дал этой ракете лучшее, что у нас есть сегодня. И по навигации, и по системе наведения, по инфракрасной головке, по ГЛОНАССу и так далее», — пояснил Баранец.
Главная особенность ракеты — ее огромная скорость, порядка 9 махов или 11 тысяч километров в час. Так, комплекс может за меньше чем час может преодолеть расстояние от Москвы до Хабаровска.

«Самое главное заключается в том, что сегодня на Западе нет «зуба», образно говоря, который может раскусить и поразить эту ракету. Ну что мы имеем из противовоздушных средств, противоракетных средств на Западе? У американцев есть такая система — THAAD, у евреев есть системы HATS-2, HATS-3. Дальше мы можем говорить еще про американские ракеты SM-3, SM-6 или JB. Противоракеты, которые запускают эти системы, у них скорость в два раза меньше, чем у «Циркона». У них очень слабая скорость, чтобы перехватить и тем более догнать наш «Циркон», — отметил эксперт.
Особенным оружием «Циркон» также делает умение маневрировать по высоте и курсу во время полета, что не позволяет радарам противника его засечь.

Ракетный комплекс уже использовался в ходе специальной военной операции и применялся по сухопутным целям Украины, связанным с военной промышленностью.

«Это были наши пробные запуски. И «Циркон» показал себя просто в лучшем виде. Отклонение цели даже было меньше двух метров. Для 450 килограммов взрывчатого вещества это ничего не значит. «Циркон» сдал экзамен на фронте», — заявил Баранец.
Помимо этого, комплекс достаточно просто и четко управляется. Он отметил, что за счет прочного и стабильного управления, а также гарантированного попадания в цель «Циркон» был принят на вооружение.

«Мы так далеко пошли по этой части, что американцы нам просто завидуют. Потому что по части управления они отстали от нас на 10-15 лет. Это вам не Баранец сказал, это говорят американские специалисты», — подытожил специалист.
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