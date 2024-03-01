Фото: сайт Кремля
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. В результате удара погибли три человека.
Эти и многие другие примеры, а также изучение обстоятельств подобных происшествий ясно указывают, что операторы ВСУ умышленно направляют беспилотники на гражданские транспортные средства. Никакого военного значения эти атаки не имеют. Налицо явный террор против мирного населения, попытка запугать жителей Херсонской области и отомстить им за то, что они выбрали быть вместе с Россией, заключил Владимир Сальдо.
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Александр Бойцов