Мирные жители пострадали из-за налета беспилотников ВСУ на Рязанскую область
В Рязанской области мирные жители пострадали из-за налета беспилотников ВСУ на регион. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.
Информация появилась в 03:55 по московскому времени. Малков подчеркнул, что прямо сейчас отражается атака украинских дронов. К сожалению, обломки сбитых БПЛА повредили несколько жилых домов и территорию одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие — их точное количество в материале не приводится.
В настоящий момент на месте падения фрагментов работают оперативные службы. Идёт ликвидация последствий. Губернатор призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах своего дома, например, в ванной или в коридоре с капитальными стенами.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 15 мая ПВО Минобороны успешно уничтожила пять БПЛА ВСУ, которые направлялись к российской столице.
