Мирошник рассказал про страшные методы, которыми ВСУ пытают российских военнопленных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных методами, применявшимися в Афганистане и Ираке. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он отметил, что с приходом иностранных инструкторов украинцы стали использовать новые типы пыток. Речь идет как о физических, так и о моральных издевательствах. Среди них – утопление человека, которому не позволяют прийти в себя, подвешивание людей за ноги и долгосрочные избиения. Также все чаще применяются электрические стулья, становясь практически «повсеместными».
Напомним, что ранее несколько россиян, вернувшихся из плена ВСУ, признались, что им делали странные инъекции. Мнение бойцов РФ в этом вопросе никто не спрашивал. Украинские врачи не объясняли своим «пациентам», какие именно препараты вводятся в их тела. Сейчас по этим фактам проводится расследование.
