Азаров: Зеленского ненавидит большинство граждан Украины
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о текущей ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что режим Владимира Зеленского запугал граждан, и теперь людям остается лишь терпеть его власть. Азаров отметил, что по социологическим опросам большинство украинцев ненавидят Зеленского.
Его срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Лидер киевского режима утверждает, что проводить их в текущих условиях нецелесообразно. Азаров подчеркнул, что страх и давление со стороны власти влияют на мнение населения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
