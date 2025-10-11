Мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области, сообщил Хинштейн
В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области в результате удара беспилотника ВСУ погиб местный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, дрон поразил грузовик, за рулём которого находился 58‑летний мужчина. Он скончался на месте.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и призвал жителей соблюдать меры безопасности, не возвращаться в приграничные районы, пока они не станут безопасными. Чиновник отметил жестокость противника и его безразличие к судьбам мирных людей.
Атаки беспилотников по российским регионам фиксируются с 2022 года. Официальных подтверждений причастности Киева не было, однако в августе 2023 года советник главы украинского офиса Михаил Подоляк заявил о намерении увеличить число таких ударов.
