Мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области, сообщил Хинштейн

11 октября 2025, 15:34

Хинштейн: БПЛА ВСУ убил водителя грузовика в Курской области

Фото: istockphoto/NiseriN

В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области в результате удара беспилотника ВСУ погиб местный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.