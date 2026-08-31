Мирный житель погиб при атаке ВСУ на российский регион

31 августа 2026, 15:32

Балицкий: один человек погиб при атаке ВСУ на Запорожскую область

Фото: iStock/Iulianna Est

Мирный житель погиб и еще пять пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Max.