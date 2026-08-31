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Мирный житель погиб при атаке ВСУ на российский регион

Балицкий: один человек погиб при атаке ВСУ на Запорожскую область
Фото: iStock/Iulianna Est

Мирный житель погиб и еще пять пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, трагедия произошла в Приазовском округе. Под удар попал гражданский автомобиль, в котором находился 53-летний мужчина — он скончался на месте. В том же муниципалитете атакам подверглись еще три грузовые машины, в результате чего ранения получили два человека.

Кроме того, удары пришлись по двум автомобилям в Токмакском муниципальном округе. Там ранения получили граждане 66 и 51 года. Под селом Скельки боевики атаковали легковой автомобиль с 64-летней женщиной. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Екатеринбург.

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Лидия Пономарева

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