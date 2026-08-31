Политолог Соловейчик призвал не гадать о результатах визита главы ЦРУ в Москву
Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не является сенсацией. Такое мнение выразил политический и экономический аналитик, политолог и представитель общественной организации «Региональный союз коммунистов» Владимир Соловейчик.
Напомним, Рэтклифф приезжал в Москву 25 августа. Портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщил, что глава ЦРУ предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского, пишут argumenti.ru.
«Поездка Рэтклиффа стала первым случаем, когда глава американской разведки лично подключился к дипломатическим усилиям по поиску решения украинского конфликта», — отмечает издание.
При этом Соловейчик в разговоре с Общественной Службой Новостей уточнил, что визит директора ЦРУ в Россию не является сенсацией. По его словам, контакты руководителей спецслужб ведущих стран мира являются постоянной практикой.
«Деятельность спецслужб носит закрытый характер, поэтому не будем гадать о содержании и результатах встреч», — подчеркнул политолог.
Говоря о возможности трехсторонних переговоров, Соловейчик напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Однако при этом должны учитываться интересы Москвы. На сегодняшний день вероятность такой встречи крайне мала, заключил эксперт.