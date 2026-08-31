Политолог Соловейчик призвал не гадать о результатах визита главы ЦРУ в Москву

31 августа 2026, 13:17

Фото: iStock/Greggory DiSalvo

Приезд директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не является сенсацией. Такое мнение выразил политический и экономический аналитик, политолог и представитель общественной организации «Региональный союз коммунистов» Владимир Соловейчик.





Напомним, Рэтклифф приезжал в Москву 25 августа. Портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщил, что глава ЦРУ предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского, пишут argumenti.ru.





«Поездка Рэтклиффа стала первым случаем, когда глава американской разведки лично подключился к дипломатическим усилиям по поиску решения украинского конфликта», — отмечает издание.

«Деятельность спецслужб носит закрытый характер, поэтому не будем гадать о содержании и результатах встреч», — подчеркнул политолог.