Мирный житель погиб при взрыве БПЛА ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после взрыва FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил в Max губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник сдетонировал о дорожное покрытие. Пострадавшего с множественными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.
Также, как уточнил глава региона, ещё один человек пострадал в селе Грузское Борисовского округа. После детонации дрона он получил осколочное ранение колена. Его доставили в Борисовскую ЦРБ, после оказания помощи планируется перевод в городскую больницу №2 Белгорода.
