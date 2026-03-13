Мирный житель погиб при взрыве БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мирный житель погиб после взрыва FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил в Max губернатор Вячеслав Гладков.



По его словам, беспилотник сдетонировал о дорожное покрытие. Пострадавшего с множественными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Мужчина находился в тяжёлом состоянии. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.

Также, как уточнил глава региона, ещё один человек пострадал в селе Грузское Борисовского округа. После детонации дрона он получил осколочное ранение колена. Его доставили в Борисовскую ЦРБ, после оказания помощи планируется перевод в городскую больницу №2 Белгорода.

Никита Кротов

