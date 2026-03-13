МО: Бойцы ВС РФ семь раз провели удары возмездия по ВПК Украины за неделю
За неделю российские войска нанесли один массированный и шесть групповых «ударов возмездия» по объектам на Украине. Об этом в пятницу сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 7 по 13 марта удары стали ответом на атаки по гражданским объектам в России. Они были направленными на предприятия украинского ВПК, а также на объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Кроме того, в сводке МО РФ указали цели, связанные с производством, хранением и подготовкой к запуску дальних ударных БПЛА. Упоминаются пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на стационар в ДНР. Число погибших медработников, по данным Следственного комитета, выросло до десяти. Еще десять человек получили ранения, из них девять — врачи. Как уточняли в СК, удар по гражданскому объекту наносился во вторник с применением БПЛА самолетного типа.
Читайте также: