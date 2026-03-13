Число погибших при ударе ВСУ по больнице в ДНР выросло до десяти человек
СК: при атаке ВСУ на больницу в ДНР погибли десять медиков
Число медработников, погибших при атаке на стационар в ДНР, увеличилось до десяти. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
По данным ведомства, еще десять человек получили ранения, среди них — девять врачей. Удар по гражданскому объекту нанесли во вторник с применением БПЛА самолетного типа.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Следователи устанавливают личности военнослужащих ВСУ, причастных к атаке.
В Минобороны заявили, что стационар не использовался в военных целях, а произошедшее назвали грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
