Число погибших при ударе ВСУ по больнице в ДНР выросло до десяти человек

13 марта 2026, 13:18

СК: при атаке ВСУ на больницу в ДНР погибли десять медиков

Фото: телеграм/@RtrDonetsk

Число медработников, погибших при атаке на стационар в ДНР, увеличилось до десяти. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.