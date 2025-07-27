Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области — Гладков
Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона на гражданскую машину в Белгородской области.
Об этом в воскресенье, 27 июля, в соцсетях проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Все случилось в Шебекинском округе, в хуторе Бондаренков, уточнил чиновник. По его словам, супруга погибшего получила контузию и черепно-мозговую травму с множественными осколочными ранениями.
«Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. Ранена его супруга», — сказано в публикации Гладкова.Пострадавшую сейчас везут в больницу, заключил губернатор. Боевики ВСУ регулярно бьют по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры РФ.