Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области — Гладков

27 июля 2025, 18:47

Фото: istockphoto/N-sky

Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона на гражданскую машину в Белгородской области.





Об этом в воскресенье, 27 июля, в соцсетях проинформировал глава региона Вячеслав Гладков. Все случилось в Шебекинском округе, в хуторе Бондаренков, уточнил чиновник. По его словам, супруга погибшего получила контузию и черепно-мозговую травму с множественными осколочными ранениями.





«Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. Ранена его супруга», — сказано в публикации Гладкова.

