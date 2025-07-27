Бойцы ВС РФ ударили по совещанию командиров крупнейших отрядов БПЛА ВСУ
Бойцы ВС РФ ударили по совещанию командиров крупнейших отрядов БПЛА ВСУ. Об этом проинформировал в соцсетях командующий силами беспилотных сил (СБС) армии Украины Роберт Бровди, более известный как Мадьяр.
Командующий СБС отметил, что в совещании принимали участие командиры 429-ого и 427-ого полков беспилотных сил (ОПБС) с позывными Ахиллес и Хасан, командующий третьим батальоном 79-й бригады ВСУ Земляк и командир 20-ого полка ОПБС ВСУ с позывным Кириллович.
Бровди не раскрыл последствия атаки, но, по его словам, оценил попытку «штыркнуть» одновременно всех украинских командиров.
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