Омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ

27 июля 2025, 17:50

Омбудсмен ЛНР Швенк: ВСУ маскируют взрывоопасные предметы под игрушки для детей

Фото: iStock/yavdat

Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны. Об этом в беседе с РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.