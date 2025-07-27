Омбудсмен ЛНР рассказала о цинизме ВСУ
Подрывы детей на боеприпасах ВСУ в ЛНР не единичны. Об этом в беседе с РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.
По ее словам, украинские боевики часто маскируют взрывоопасные предметы под игрушки или предметы быта, которые могут вызвать интерес у детей. Это говорит об особом цинизме и низости ВСУ, которые «воюют» с мирным населением, отметила Швенк.
Омбудсмен добавила, что зачастую взрывоопасные предметы очень хорошо замаскированы под окружающую местность и сразу заметить их крайне сложно.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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