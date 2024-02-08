Мирный житель получил ранение при обстреле Белгородской области

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Украинская сторона атаковала село Ржевка в Белгородской области из реактивной системы залпового огня, ранение получил один мирный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один из снарядов попал в частный дом. В это время там находились люди. В результате этого пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в медучреждение. О состоянии его здоровья информации не приводится.
При этом уточняется, что обстрел ВСУ белгородского села ВСУ осуществили из города Волчанска Харьковской области.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах. В настоящее время тревога отменена.
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При этом уточняется, что обстрел ВСУ белгородского села ВСУ осуществили из города Волчанска Харьковской области.
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Элина Позднякова