Мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона в Ростовской области

05 октября 2026, 07:35

Слюсарь: В Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадал водитель бензовоза

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ростовской области в результате налета БПЛА ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он уточнил, что инцидент произошёл в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Водитель повреждённого бензовоза получил серьёзные ожоги после атаки украинского беспилотника. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение городской больницы Новошахтинска.



Медики оказывают пациенту всю необходимую помощь. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему и поручил при необходимости перевести его в областной ожоговый центр.





«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять БПЛА уничтожены в трех районах области: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском», — добавил Слюсарь.