Мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона в Ростовской области
Слюсарь: В Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадал водитель бензовоза
В Ростовской области в результате налета БПЛА ВСУ пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что инцидент произошёл в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Водитель повреждённого бензовоза получил серьёзные ожоги после атаки украинского беспилотника. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в реанимационное отделение городской больницы Новошахтинска.
Медики оказывают пациенту всю необходимую помощь. Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему и поручил при необходимости перевести его в областной ожоговый центр.
«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять БПЛА уничтожены в трех районах области: Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском», — добавил Слюсарь.