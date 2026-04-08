Мирный житель пострадал от детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Вечером 8 апреля в Белгородской области от детонации дрона пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина из города Грайворон получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица. Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ). Медики оказали ему необходимую помощь, и от предложенной госпитализации мужчина отказался. Гладков добавил, что дальнейшая информация о последствиях инцидента в настоящий момент уточняется.
