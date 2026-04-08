Мирный житель пострадал от детонации дрона ВСУ в Белгородской области

08 апреля 2026, 23:28

Мирный житель пострадал от детонации дрона в городе Грайворон Белгородской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Вечером 8 апреля в Белгородской области от детонации дрона пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.