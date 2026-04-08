СК возбудил уголовное дело после смерти молодой роженицы в российском регионе

СК возбудил уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки в роддоме Новочеркасска

Фото: iStock/Motortion

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 27-летней девушки Анны во время родов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовский Следком».





Дело возбудили по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, кто допустил нарушения, приведшие к гибели пациентки.



