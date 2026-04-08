СК возбудил уголовное дело после смерти молодой роженицы в российском регионе
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после смерти 27-летней девушки Анны во время родов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ростовский Следком».
Дело возбудили по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, кто допустил нарушения, приведшие к гибели пациентки.
Жительницу Татарстана после родов в частной клинике два месяца не могли вывести из комы
Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет определить точную причину смерти. Расследование продолжается.
Напомним, что о гибели Анны в Новочеркасске стало известно сегодня вечером. По словам родных, вчера беременной девушке четырежды вкололи эпидуральную анестезию. После первого раза она жаловалась на боли и дрожь в ногах, а четвертая доза вызвала судороги, и роженица впала в кому.
Врачи сделали кесарево сечение и спасли ребёнка, однако состояние Анны оценивали как тяжелое — через некоторое время она скончалась. Помимо новорожденного малыша, у девушки остался пятилетний сын.