БПЛА ВСУ атаковали пять регионов РФ
Минобороны РФ в своём Telegram-канале сообщило, что российские средства ПВО за четыре часа — с 13:00 до 17:00 — уничтожили 17 самолётных беспилотников, запущенных ВСУ.
По одному БПЛА нейтрализовали над Брянской, Орловской и Тульской областями, два — над Курской, и 12 — над Белгородской.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник поразил коммерческий объект в Белгороде. В результате налёта супружеская пара получила ранения лица и рук, ещё две женщины — баротравмы. Всех пострадавших госпитализировали.
При детонации дрона загорелись оборудование, навес и дерево. Повреждения зафиксировали у фасада и остекления здания, а кузов легкового автомобиля посекло осколками.
Читайте также: